Düzceli Taekwondo Sporcusu Bronz Madalya Kazandı

Düzceli taekwondo milli sporcusu Damla Nur Yılmaz, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) üçüncü oldu.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli taekwondo sporcumuz Damla Nur Yılmaz kızlar 44 kg'da üçüncü olarak Düzce'yi ve ülkemize bronz madalyayı kazandırdı. - DÜZCE
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