Düzcespor Başkanı Kapoğlu'ndan çağrı - Son Dakika
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Düzcespor Başkanı Kapoğlu'ndan çağrı

20.04.2022 12:49
Düzcespor Başkanı Kapoğlu'ndan çağrı

Bitexen Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, "Biz bir tarih yazıyoruz.

Bitexen Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, "Biz bir tarih yazıyoruz. Şehrimizin yöneticilerini, bu başarıya, bu gurura ve onura ortak olmaları için pazar günü oynayacağımız maça davet ediyorum" dedi.

3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor'un Başkanı Gökhan Kapoğlu, ligin üç hafta sonra tamamlanacağını, Düzcespor'un kalan 3 maçını da kazanarak şampiyon olacağına inandıklarını belirterek, "Yönetimdeki tüm arkadaşlarımdan teknik heyetimize, futbolcularımızdan taraftarlarımıza birlik ve beraberlik içinde İnşallah ligi şampiyon olarak bitirip, 22 yıl aradan sonra Düzcelilere şampiyonluk sevincini yaşatıp ikinci lige yükseleceğiz. 3 yıldan beri kulüp başkanlığı yapıyorum. Bizlere birçok sözler verilmesine rağmen hiçbir söz tutulmadı, destek olunmadı. Fakat gün kavga etme günü değil, kol kola, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde tarih yazma günüdür. Bu öyle önemli bir gündür ki; biz bugün nasıl ki kulübümüzü 22 yıl önce yaşadığı şampiyonluğunu konuşuyorsak, bundan yıllar sonra bizleri de bu memleketin insanları anacaklar, hayırla yad edecekler. Biz bir tarih yazıyoruz. Şehrimizin yöneticilerini bu başarıya, bu gurura ve onura ortak olmak için pazar günü oynayacağımız maça davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Düzcespor Başkanı Kapoğlu'ndan çağrı

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Şampiyon, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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