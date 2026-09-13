Düzcespor-Beykoz Anadolu maçı, dördüncü hakeme cisim isabet edince tatil edildi

TFf 3. Lig'de Düzcespor ile Beykoz Anadolu arasında oynanan karşılaşma, son dakikalarda tribünden atılan yabancı bir cismin dördüncü hakeme isabet etmesinin ardından tatil edildi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 2. haftasında Beykoz Anadolu Spor, Düzce Şehir Stadı'nda Düzce Cam Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 89. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçen Düzcespor, maçın son bölümüne üstün girdi. Ancak ilerleyen dakikalarda saha içerisinde futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tribünden saha kenarına atılan yabancı maddelerden birinin karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammed Yağız Boyraz'a isabet ettiği bildirildi. Olayın ardından karşılaşmanın orta hakem oyunu durdurdu. Hakem ekibi güvenlik gerekçesiyle sahadan ayrılarak soyunma odasına gitti. Bir süre devam etmeyen karşılaşmanın daha sonra tatil edildiği bildirildi.

Düzcespor'un 1-0 önde olduğu karşılaşmayla ilgili nihai kararı TFF'nin ilgili kurulları verecek.