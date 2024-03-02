Düzcespor, Fethiyespor SK ile berabere kaldı

Düzcespor, TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fethiyespor SK ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Sercan Karaca, Burak Gültek, Murat Şimşek
Düzcespor: Ebrar Yiğit Aydın, Serdarcan Eralp (Özer Özdemir dk. 64), Oğuzhan Aydoğan (İlter Ayyıldız dk. 90), Furkan Demir (Umut Uzun dk. 46) Oğuzhan Çapar, Zahit Fındık (İlke Tankul dk. 64), Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, Kaan Yüksel, Hayrullah Erkip, Alişan Durmuş
Fethiyespor SK: Enes Fidayeo, Ali Mert Aydın, Serdar Ümit Deniz, Selim Kayacı (Abdullah Balıkçı dk. 77), Murat Yılmaz (Özcan Yaşar dk. 83), Ahmet Dereli (Mert Çayir dk. 90+1) Berk Taşkın, Çağan Kayra Erciyas, Berat Satır (Selçuk Alibaz dk.46), Ali Ceylan (Ramazan Çevik dk. 46), Sezer Özmen
Sarı kartlar: Serdarcan Eralp, Ebrar Yiğit Aydın, Oğuzhan Çapar, Kaan Yüksel (Düzcespor) Çağan Kayra Erciyas (Fethiyespor SK) - DÜZCE
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Trabzonspor 55. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 90 üyeden bin 166'sı oy kullandı. Mahmut Ören, 653 oy alarak yeni divan kurulu başkanı seçildi. Diğer adaylar Hayrettin Hacısalihoğlu 278 ve Emin Kahraman da 233 oy aldı. Yeni başkan Mahmut Ören, kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
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Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin kararlarını anlamadıklarını ve haksızlığa uğradıklarını belirtti. Dolutaş, Caner'in Kenan'a attığı tokadın VAR tarafından görülmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını ifade etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek galibiyet elde etti.
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