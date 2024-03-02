Düzcespor, Fethiyespor SK ile berabere kaldı - Son Dakika
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Düzcespor, Fethiyespor SK ile berabere kaldı

Düzcespor, Fethiyespor SK ile berabere kaldı

TFF 2. Lig'in 27. haftasında Düzcespor, sahasında Fethiyespor SK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.

02.03.2024 16:00  Güncelleme: 16:05
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Düzcespor, TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fethiyespor SK ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Sercan Karaca, Burak Gültek, Murat Şimşek

Düzcespor: Ebrar Yiğit Aydın, Serdarcan Eralp (Özer Özdemir dk. 64), Oğuzhan Aydoğan (İlter Ayyıldız dk. 90), Furkan Demir (Umut Uzun dk. 46) Oğuzhan Çapar, Zahit Fındık (İlke Tankul dk. 64), Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, Kaan Yüksel, Hayrullah Erkip, Alişan Durmuş

Fethiyespor SK: Enes Fidayeo, Ali Mert Aydın, Serdar Ümit Deniz, Selim Kayacı (Abdullah Balıkçı dk. 77), Murat Yılmaz (Özcan Yaşar dk. 83), Ahmet Dereli (Mert Çayir dk. 90+1) Berk Taşkın, Çağan Kayra Erciyas, Berat Satır (Selçuk Alibaz dk.46), Ali Ceylan (Ramazan Çevik dk. 46), Sezer Özmen

Sarı kartlar: Serdarcan Eralp, Ebrar Yiğit Aydın, Oğuzhan Çapar, Kaan Yüksel (Düzcespor) Çağan Kayra Erciyas (Fethiyespor SK) - DÜZCE

Kaynak: İHA

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