Çağlayan: Ankaraspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızı düşünüyoruz - Son Dakika
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Çağlayan: Ankaraspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızı düşünüyoruz

25.08.2022 10:32

"Düzcespor maçına tam anlamıyla hazır çıkacağız""Ankaraspor'da hedef Süper Lig""Ankara takımı olduğumuz için herkesin manevi desteğine ihtiyacımız var""3-5 sene sonra Türk futboluna damga vuracak oyuncularımız var"Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan başkent...

"Düzcespor maçına tam anlamıyla hazır çıkacağız"

" Ankaraspor'da hedef Süper Lig"

"Ankara takımı olduğumuz için herkesin manevi desteğine ihtiyacımız var""3-5 sene sonra Türk futboluna damga vuracak oyuncularımız var"Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan başkent ekibi Ankaraspor'da teknik direktör Adem Çağlayan, "Ankaraspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızı düşünüyoruz. Bununla yetinmeyeceğiz. Tekrar Avrupa kupalarında oynayan bir takım oluşturacağız" dedi.2022-2023 sezonunda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Spor Toto 1'nci Lig'e yükselme mücadelesi verecek olan başkent ekibi Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 2'nci Lig'de açılışı Düzcespor deplasmanı ile yapacak olan Ankaraspor'da yeni teknik direktör Çağlayan, maça hazır olduklarını söyledi."2005-2006 DOĞUMLU OYUNCULARIMIZ VAR"Düzcespor deplasmanı öncesinde takımın durumuna ilişkin değerlendirme yapan Çağlayan, "Takımımız genç ağırlıklı bir takım ama ben hiçbir zaman genç-yaşlı ayrımı yapmıyorum. Futbolda iyi ve kötü futbolcu vardır. Takımımızda 4 tane 2005, 2006 doğumlu oyuncu var. Her zaman almaya açık, çok yetenekli oyuncularımız var. 1'inci Lig'de oynamış oyuncularımız var. Bu yolda çok başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Çağlayan, bir teknik adam olarak Türk futboluna katkıda bulunmak istediğini sözlerine ekledi."LİGE ÇOK İYİ BAŞLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"Düzcespor maçına yönelik iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Çağlayan, şöyle devam etti: "Geldik, sistemimiz oturmadı bahanesine asla sığınmayacağız. Çocukların algıları çok açık olduğu için ben lige çok iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Düzcespor'u analiz ettik. Eksileri artıları ekibimizle çıkardık. Çalışmalarımızı o yönde yapıyoruz. İnşallah Allah hayırlı bir sezon geçirtir bize. Birkaç sene içerisinde Ankaraspor inşallah yeniden süper lige çıkacak. Daha önce Avrupa kupalarında ülkemizi, bayrağımızı temsil etti. Biz de bunu tekrar yaşatmak için çok ciddi katkıda bulunacağız, bütün bilgi birikimimizi paylaşacağız.""MEVCUT KADROYLA DEVAM EDECEĞİZ"Takımdaki eksiklere de değinen Çağlayan, "Şu anda sakat olan ve hazır olmayan 5 oyuncumuz var. Sonradan dahil olup kampı kaçırmış oyuncularımız var. Onlar için de özel atletik performans hocamız, fizyoterapistlerimiz bir program hazırladılar. En hızlı süreçte onları aramıza dahil edeceğiz. Nihayetinde maça 11 oyuncu ile çıkacağız, hepsi de aslanlar gibi. Hepsine çok güveniyoruz. Düzcespor maçına eksiklerimiz de olsa fizyolojik ve psikolojik olarak tam anlamıyla hazır çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.Çağlayan, şu an için takviye düşünmediklerini ve mevcut kadroyla devam edeceklerini söyledi."HEDEF SÜPER LİG"Ankaraspor'un kendi imkanlarıyla Süper Lig'e çıkma hedefi bulunduğunu kaydeden Çağlayan, "Bir Ankara takımı olduğumuz için herkesin manevi desteğine ihtiyacımız var. Maddi konularda da çok bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Benim profesyonel liglerdeki 11'inci sezonum ve 7 şampiyonluk yaşadım. Benim hedefim her zaman en yukarıda olabilmek. Başkanımız da tek hedefinin kısa vadede Süper Lig olduğunu söyledi. Mehmet Emin başkanımızın bilgi birikimiyle, doğru bir yapılanmayla Ankaraspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızı düşünüyoruz. Bununla yetinmeyeceğiz. Tekrar Avrupa kupalarında oynayan bir takım oluşturacağız. Buna inanıyoruz" dedi.

Çağlayan 3-5 sene sonra Türk futboluna damga vuracak oyunculara sahip olduklarını belirterek, "Biz de onların gelişimini en yüksek seviyeye getirdikten sonra Ankaraspor olarak Türk futboluna çok ciddi katkılar yapacağız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Ankaraspor, Çağlayan, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlayan: Ankaraspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızı düşünüyoruz - Son Dakika

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