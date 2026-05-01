Düzcespor olağanüstü genel kurulu yapıldı

01.05.2026 11:31  Güncelleme: 11:32
DÜZCE(İHA) – Düzce spor Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti. Kulüp Başkanı Mehmet Saygun "Şahsım ve şirketlerim tarafından kulübe sağlanan 110 milyon lirayı Düzcespor'a hibe ediyorum" dedi.

Düzcespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde, divan kurulu başkanlığını Ali Dilber'in yaptığı toplantıyla gerçekleştirildi. Faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu genel kurul üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu ibra edildi.

Genel kurulda konuşan Düzcespor Kulübü Başkanı Mehmet Saygun, kulübün şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, göreve geldikleri günden bu yana Düzcespor'u hak ettiği konuma taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

110 Milyon lirayı hibe etti

Kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Saygun, "Toplam 88 milyon liralık gelir, yönetim kurulu olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve Sayın Belediye Başkanımızın destekleriyle sağlanmıştır. Bugün itibarıyla kulübümüzün, şahsım ve şirketlerim dışında herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Şahsım ve şirketlerim tarafından kulübe sağlanan 110 milyon lirayı Düzcespor'a hibe ediyorum" dedi. Açıklama salonda alkışlarla karşılandı. Saygun ayrıca, Düzce Belediyesi tarafından Şıralık Sosyal Tesisleri içerisinde yapımı devam eden Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi için Başkan Faruk Özlü'ye teşekkür ederek, "Düzcespor'un altyapısı yoktu. Başkanımız Faruk Özlü onu da halletti. Yedinci ayın sonunda çocuklarımız burada kalmaya başlayacak. Hem okuyacaklar, ders çalışacaklar, hem de spor yapacaklar" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise yaptığı konuşmada Mehmet Saygun ve yönetimine teşekkür ederek, "Tertemiz bir 2 yıl beraber geçirdik. Bundan sonra da inşallah Düzce'den bir arkadaşımız bir kulüp yönetimi oluşturacaklar. Benim Mehmet bey'in bilgisi dahilinde görüştüğüm 1-2 arkadaş var. Onlardan cevap bekliyoruz. Biz de belediye olarak Düzcespor'un bundan sonraki yönetiminin arkasında olacağız. Mehmet Bey ile ne yaptıysak gelecek arkadaşlarla da yine aynı faaliyeti yürüteceğiz" dedi.

Genel kurulda yeni yönetim için aday çıkmazken, kulübün geleceğine ilişkin sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

