Düzköy Belediyespor Judo Takımı'ndan Lig Hazırlığı

02.06.2026 11:16
Düzköy Belediyespor Judo Takımı yeni sezon için günde çift antrenmanla başarı yolunda ilerliyor.

Türkiye Judo Federasyonu Ümitler Mix 1. Ligi takımlarından Düzköy Belediye spor Judo Takımı, ekim ayında başlayacak yeni sezon müsabakalarına günde yaptığı çift antrenmanla hazırlanıyor.

Akçaabat ve Düzköy ilçelerindeki yetenekli 250 sporcuyu bir araya getiren antrenörler Bayram Çelik ve Fahri Altunbaş'ın girişimleriyle 1 yıl önce kurulan takım, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 5 ay önce Karaman, Ordu ve Ankara takımları arasından sıyrılarak Ümitler Mix 1. Ligi'ne çıkmayı başaran tek ilçe takımı olan Düzköy Belediyespor, hazırlıklarını Düzköy Spor Salonu'nda her gün antrenman yaparak sürdürüyor.

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AA muhabirine, sportif faaliyetlerde belediyelerin yer alması gerektiğini söyledi.

Çocuklar ve gençler için vizyon oluşturulması gerektiğini belirten Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yüksek imkanları olan takımlarla yarışır hale geldik ve bu bizi mutlu etti. Küçük bir ilçeyiz. Turizme ve ilçeyi geliştirmeye dönük çalışmalarımız var ama çocuklarımızı da alıp bir yerlere taşıdığımız zaman bu bizi mutlu ediyor, gurur veriyor. Çocuklarımızın gözlerinde o heyecanı görüyorum, hayata bakış tarzlarında da bunu hissediyorum."

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Aslan da judo takımının belediye bünyesine geçmesiyle birlikte spor adına güzel bir ivme yakalandığını ifade etti.

İlçede judoyu tanıtmak için yola çıktıklarını ve bugün 1. Lig seviyesine ulaştıklarını aktaran antrenör Bayram Çelik de yıllardır bu hedef için mücadele ettiklerini söyledi.

Altyapı için birçok sporcu yetiştirdiklerini belirten Çelik, "Bizim yıllardır hedefimiz buydu. Bugün Düzköy'ü dünyada daha iyi duyurabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Antrenör Fahri Altunbaş ise takımda bireysel müsabakalarda mücadele eden sporcuların yaklaşık yüzde 80'inin madalya aldığını dile getirdi.

Altunbaş, sporcuların hayatlarında hedef ve amaç oluşturabilmek için mücadele ettiklerini belirterek, ligdeki hedeflerinin ise Avrupa'da mücadele etmek olduğunu söyledi.

"Trabzon'un ve Düzköy'ün sesini dünya çapında duyurmak istiyorum"

Sporculardan 15 yaşındaki Ahsen Yıldırım da judonun kendisi için bir hayat biçimi olduğunu ifade ederek, takımıyla iyi sonuçlar alabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Bilalcan Yıldırım ise bugüne kadar birçok madalyaya sahip olduğunu ifade ederek, "Hedefim yurt dışında ve olimpiyatlarda derece yapıp madalya almak. Trabzon'un ve Düzköy'ün sesini dünya çapında duyurmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

