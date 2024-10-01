Dzeko, Eşi İçin Doğum Günü Partisi Düzenledi

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FENERBAHÇE'NİN Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko , eşi Amra Dzeko'nun 40'ıncı yaşı için doğum günü partisi düzenledi.

Fenerbahçeli Edin Dzeko, eşi Amra Dzeko'nun 40'ıncı yaşını Ulus'taki Sunset Grill&Bar'da kutladı. Mekanın özel bir kısmını eşinin doğum günü için kapatan Edin Dzeko, kutlamaya Süper Lig'de forma giyen birçok ismi de davet etti. Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Livakovic ve Djiku'nun yanı sıra Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli on numarası Hajradinovic ve Serdar Aziz de geceye katıldı. Grup, şarkılarla eğlenirken, Amra Dzeko daha sonra kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı eşi Edin Dzeko ile birlikte kesti.