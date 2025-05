Dzeko\'un paylaşımı taraftarları ikiye böldü

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Bosna -Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Dzeko'nun paylaşımı bazı taraftarların tepkisini çekerken bazıları ise destek verdi.

Edin Dzeko paylaşımında "Don't fight each other. But fight for each other" (Birbirinizle kavga etmeyin. Birbiriniz için mücadele edin) ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun paylaşımını gören bazı taraftarlar takımdan gitmesi gerektiğini düşündükleri Bosnalı oyuncuya tepki gösterirken bazı taraftarlar ise verdiği katkıdan dolayı Dzeko'ya teşekkür etti.

İşte o paylaşım;