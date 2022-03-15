Dzyuba'nın Rusya Milli Takımı'ndan affını istemesi tartışmaya yol açtı - Son Dakika
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Dzyuba'nın Rusya Milli Takımı'ndan affını istemesi tartışmaya yol açtı

15.03.2022 22:35
Dzyuba'nın Rusya Milli Takımı'ndan affını istemesi tartışmaya yol açtı

Rus futbolcu Artem Dzyuba, milli takım teknik direktörü Valeri Karpin'in, kendisinin kadro davetini geri çevirdiğini açıklaması sonrası kararının siyasi değil ailevi sebeplere dayandığını söyledi.

Rus futbolcu Artem Dzyuba, milli takım teknik direktörü Valeri Karpin'in, kendisinin kadro davetini geri çevirdiğini açıklaması sonrası kararının siyasi değil ailevi sebeplere dayandığını söyledi.

Rusya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını Aleksandr Kerzhakov ile paylaşan Dzyuba'nın, başkent Moskova'daki kamp kadrosunda yer almaması tartışmaya yol açtı.

Teknik direktör Karpin, takım kaptanı Dzyuba'nın kadroda olmamasına ilişkin "Artem'le telefonda görüştük. Milli takımda oynamak istediğini söyledi ancak birçok akrabasının bulunduğu Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle şimdilik affını istedi. Kendisiyle temas halinde olacağız ve Zenit'teki performansını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki santrfor, gelen tepkilerin ardından Rus Sport-Express gazetesine yaptığı açıklamada, "Milli takıma siyasi değil ailevi sebeplerden ötürü katılmadım. Fakat detay vermek istemiyorum. Bu süreçte ailemle vakit geçirmek istiyorum. Bana bir yanlış anlaşılma varmış gibi geliyor. Valeri beni ya yanlış anladı ya da sözleri yanlış yorumlandı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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