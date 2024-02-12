E.M. Döğerspor, Talas Anayurtspor\'u yenerek Play-Off oynamaya hak kazandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda ligin 17. haftasında E.M. Döğerspor, rakibi Talas Anayurtspor'u 3-2 yenerek Play-Off oynamaya hak kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Erkan Kırçıl, İbrahim Çolak
Emin Mekatronik Döğerspor: İrfan Tiftik, Ramazan Koçer, Eren Alkan (Seyfi Atıcı dk.89), Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Uğur Karahançer, Batuhan Gümüş, Emre Zeren (Furkan Karakaya dk.76), Reşit Furkan Temur (Nathan dk.76), Gökhan Yeşilbaş (Deniz Karatut dk.90+2)
Talas Anayurtspor: Muhammed Ali Erdemci, Bahri Gönen, Aziz Mahmut Gül (Emincan dk.76), Mustafa Karabacak, Abdülkadir Baykaldı, Doğan Bilgin, Samet, Serhat Bakır, Batuhan Taşdan, Semihcan Gül, Mustafa Ferhat Yıldırım (Niyazi dk.76)
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk.26, dk.57 ve dk.73 (Emin Mekatronik Döğerspor), Doğan Bilgin (dk.14), Bahri Gönen (dk.66) (Talas Anayurtspor)
Kırmızı Kart: Uğur Karahançer (dk.60) ( Emin Mekatronik Döğerspor) - KAYSERİ
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