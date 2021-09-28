Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

İtalya'nın Novara takımına transfer olan Ebrar Karakurt, 1,5 ay sonra kız arkadaşıyla ilk karesini paylaştı.
21 yaşındaki pasör çaprazı Tokyo Olimpiyatları esnasında yaptığı paylaşımla çok tepki görmüştü. Ardından genç voleybolcu paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.
Takımına ve ülkeye çabuk alışan Ebrar, yeni takımındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Ebrar ilk maçında 20 sayı atarak ile takımının en skoreri olmuştu.
Ebrar'ın sildiği paylaşım:
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