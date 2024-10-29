Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı paylaşıma milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.
Barış Alper'in, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullanarak, göz kırpma emojisi ve sarı-kırmızılı kalpler kullandığı paylaşımına Beşiktaş taraftarı olmasıyla da bilinen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.
Karakurt, Barış Alper'in paylaşımına verdiği cevapta, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz" ifadelerini kullandı. İki sporcu arasındaki bu diyalog binlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt - Son Dakika
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