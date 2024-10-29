Ebrar Karakurt\'tan Barış Alper Yılmaz\'ın derbi paylaşımına olay yanıt

Barış:

Ne olduğu belli olmayan laf çakmış. Önce bir aynaya bak derler hanımmı desem beymi desem bilemedim iğrenç şey

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ökkeş Kalem: Ne olduğu beni ilgilendirmez de ülkeye sülalen den daha fazla hizmeti var 1 1