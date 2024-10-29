Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt - Son Dakika
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Spor

Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt

Ebrar Karakurt\'tan Barış Alper Yılmaz\'ın derbi paylaşımına olay yanıt

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Beşiktaş maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımına milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi. Yılmaz'ın ''Boğaz'ın gerçek efendisi'' ifadesine Karakurt, ''Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz'' şeklinde cevap verdi. İki sporcu arasındaki bu diyalog binlerce etkileşim aldı.

29.10.2024 10:51
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı paylaşıma milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.

"EVİMİZE BEKLERİZ"

Barış Alper'in, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullanarak, göz kırpma emojisi ve sarı-kırmızılı kalpler kullandığı paylaşımına Beşiktaş taraftarı olmasıyla da bilinen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.

Karakurt, Barış Alper'in paylaşımına verdiği cevapta, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz" ifadelerini kullandı. İki sporcu arasındaki bu diyalog binlerce etkileşim aldı.

Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt

Barış Alper Yılmaz, Ebrar Karakurt, Sosyal Medya, Galatasaray, Beşiktaş, Magazin, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Barış:
    Ne olduğu belli olmayan laf çakmış. Önce bir aynaya bak derler hanımmı desem beymi desem bilemedim iğrenç şey 135 120 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Ne olduğu beni ilgilendirmez de ülkeye sülalen den daha fazla hizmeti var 1 1
    mehmet:
    önce anana bacına karına kızına sahip çık sonra başkasına laf at gıybet günahtır 1 0
  • Bilişim Hurda:
    EZİKTAŞ HEP EZİKTİ HEP EZİK KALACAK 102 95 Yanıtla
  • Türk Ak:
    BARIŞ ALPER AŞIRI KÖTÜ OYUNCU NASIL İLK 11 oynuyor anlamış değilim DİKKKAT İYİ OYUNCU OLSA AVRUPA ALIRDI BU KONU TARTIŞMAYA KAPALI YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 87 86 Yanıtla
    Özgür Çelik:
    a nnan tartışmaya açık mi 0 2
    Kenan KODALAK:
    barış defans oyuncusu değil okan buruk inadıyla beceremediği halde defans oynatılıyor. DİKKAT AVRUPA'DAN BİR ÇOK TEKLİF ALDI LAKİN KULÜP BIRAKMADI KONU FUTBOLDAN ANLAYANLARA TARTIŞMAYA AÇİK 1 0
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    Füze atsaydın ebrar bu arkadaşa sor bakalım euro 2024 te sahada koyun gibi gezip takıma gram faydası olmamak nasıl bir duyguymuş 70 93 Yanıtla
    baba yorgun yorgun:
    Bjk 11 topla 1 barış etmiyor senin dün immobile nerdeydi sahada görünmedi bjk akşam ersin kurtardı hatirlatirim 1 1
  • Enes Civelek:
    Ebrar samimiyetsiz 90 60 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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