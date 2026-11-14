Ebru Acer ve Sümeyra Türk, Tayland'da çift kadınlar dünya şampiyonluğuna ulaştı

Tayland'da düzenlenen ITTF Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda özel sporcular Ebru Acer ile Sümeyra Türk, çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Pattaya kentindeki organizasyonda çiftler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Ebru Acer ile Sümeyra Türk, gruptaki ilk maçında Hong Konglu (Pui Kei Wong/Ting Ting Wong) rakiplerine 3-2 mağlup oldu.

Milliler, daha sonra Rus sporcular Viktoriia Minaeva ile Maria Galkina'yı 3-1, Tayvanlı Jing Shiuan Li-Lydia Yi-Ya Li çiftini de 3-0 yendi.

Özel sporcular Ebru ile Sümeyra, üst üste aldığı bu iki galibiyetle kategorisinde birinci oldu.

Ali Öztürk-İrem Oluk çiftinden bronz madalya

Türkiye'yi sınıf 10 karışık çiftlerde temsil eden bedensel engelli milli sporcular Ali Öztürk ile İrem Oluk, bronz madalya elde etti.

Çeyrek finalde Japon Kazuki Shichino-Ena Miyazaki çiftini 3-0 yenen Ali-İrem ikilisi, yarı final maçını kaybederek sınıfında üçüncü sırayı aldı.

Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası, 19 Kasım'da sona erecek.