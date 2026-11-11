Ebru Acer ve Sümeyra Türk, Tayland'da dünya şampiyonluğu için mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ebru Acer ve Sümeyra Türk, Tayland'da dünya şampiyonluğu için mücadele edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ebru Acer ve Sümeyra Türk, 11-20 Kasım'da Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek ITTF-PTT Dünya Şampiyonası için Tayland'a gitti. Sporcular, dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için puan kazanmak amacıyla mücadele edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ebru Acer ve Sümeyra Türk, 11-20 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek ITTF- PTT Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere Tayland'a gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ITTF-PTT Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, 11-20 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ebru Acer ve Sümeyra Türk ile antrenörlerden oluşan kafile, şampiyonaya katılmak üzere Tayland'a gitti.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, dünya şampiyonluğu elde etmenin yanı sıra 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için puan kazanmak amacıyla mücadele edecek.

"İnşallah ülkemize güzel başarılarla döneceğiz"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyona öncesinde yaptığı değerlendirmede milli sporculara güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takım sporcularımız Ebru Acer ve Sümeyra Türk ile birlikte Dünya Şampiyonası için Tayland'a geldik. Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden kıymetli özel sporcularımızın bu önemli organizasyonda da ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek, ülkemize altın madalya kazandırıp İstiklal Marşımızı okutacaklardır. Özel sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, Dünya Şampiyonası'nın ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah ülkemize güzel başarılarla döneceğiz."

Kaynak: İHA
Dünya ŞampiyonasıLos AngelesPattayaTaylandDünyaSporAcerPTTSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
15:14
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:28:52. #7.13#
SON DAKİKA: Ebru Acer ve Sümeyra Türk, Tayland'da dünya şampiyonluğu için mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android