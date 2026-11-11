Ebru Acer ve Sümeyra Türk, Tayland'da dünya şampiyonluğu için mücadele edecek

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ebru Acer ve Sümeyra Türk, 11-20 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek ITTF- PTT Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere Tayland'a gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ITTF-PTT Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, 11-20 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ebru Acer ve Sümeyra Türk ile antrenörlerden oluşan kafile, şampiyonaya katılmak üzere Tayland'a gitti.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, dünya şampiyonluğu elde etmenin yanı sıra 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için puan kazanmak amacıyla mücadele edecek.

"İnşallah ülkemize güzel başarılarla döneceğiz"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyona öncesinde yaptığı değerlendirmede milli sporculara güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takım sporcularımız Ebru Acer ve Sümeyra Türk ile birlikte Dünya Şampiyonası için Tayland'a geldik. Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden kıymetli özel sporcularımızın bu önemli organizasyonda da ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek, ülkemize altın madalya kazandırıp İstiklal Marşımızı okutacaklardır. Özel sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, Dünya Şampiyonası'nın ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah ülkemize güzel başarılarla döneceğiz."