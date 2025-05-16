EBYÜ Bahar Şenlikleri Spor Müsabakaları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli spor müsabakaları devam ediyor.

Şenlikler çerçevesinde kort tenisi, voleybol, futbol, masa tenisi ve badminton branşlarında müsabakalar düzenleniyor. Öğrencilerin yanı sıra akademik personel ve mezunların da katılım sağladığı müsabakalarda, kadın ve erkek sporcular kıyasıya mücadele ediyor. EBYÜ kampüsünde dostluk, rekabet ve sporun birleştirici ruhu ön planda tutulurken, müsabakalar ilgiyle takip ediliyor.

Etkinlikler, önümüzdeki günlerde yapılacak final karşılaşmalarıyla devam edecek. - ERZİNCAN