Ece Asude Ediz, Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika
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Ece Asude Ediz, Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Ece Asude Ediz, Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası\'nda İkincilik Elde Etti

Sakarya Büyükşehir boksörü Ece Asude Ediz, Kocaeli'de gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda sergilediği üstün performansla Türkiye ikincisi oldu ve 'En Dövüşken Boksör' unvanını kazandı.

29.01.2025 15:21  Güncelleme: 15:23
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Sakarya Büyükşehir boksörü Kocaeli'de gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda sergilediği üst düzey performansla Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks sporcusu Ece Asude Ediz, Kocaeli'de Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda ringe çıktı. Sergilediği üstün performansla Türkiye ikincisi olmayı başaran boksör Ediz, aynı zamanda şampiyonanın "En Dövüşken Boksör" unvanının sahibi oldu. Başarılı boksör alınan sonuçlarla birlikte milli formayla dünya şampiyonası hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ece Asude Ediz, Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika

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