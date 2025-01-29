Sakarya Büyükşehir boksörü Kocaeli'de gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda sergilediği üst düzey performansla Türkiye ikincisi oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks sporcusu Ece Asude Ediz, Kocaeli'de Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda ringe çıktı. Sergilediği üstün performansla Türkiye ikincisi olmayı başaran boksör Ediz, aynı zamanda şampiyonanın "En Dövüşken Boksör" unvanının sahibi oldu. Başarılı boksör alınan sonuçlarla birlikte milli formayla dünya şampiyonası hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Ece Asude Ediz, Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika
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