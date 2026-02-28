Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

İstanbul'daki bir kafede 25 Şubat'ta oynanan Juventus– Galatasaray maçını izleyen bir taraftarın, Victor Osimhen'in golü sonrası baygınlık geçirdiği anlar maçtan günler sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

GOL OLUNCA BAYILDI

Heyecanın zirveye çıktığı uzatma dakikalarında gelen golün ardından fenalaşan taraftara çevredekiler müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerin yeni ortaya çıkması dikkat çekti.

GALATASARAY TUR ATLADI

Uzatmalarda Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk maçı 5-2 kazandığı için toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar bir üst turda Liverpool ile eşleşti.