Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, ilk yarışı 9'uncu sırada tamamladı.
Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlara devam edildi.
Milli yelkenci Ecem Güzel, ilk yarışı 9'uncu sırada tamamlarken, ikinci yarış olumsuz koşullar nedeniyle yarına ertelendi.
ILCA 6'da 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.
Son Dakika › Spor › Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ILCA 6 kategorisinde ilk yarışı 9. sırada tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?