Eczacıbaşı, Camilla Weitzel'i Transfer Etti

27.05.2026 19:12
Eczacıbaşı Dynavit, Alman oyuncu Camilla Weitzel'i kadrosuna ekledi. Menajer Yılmaz, katkı sağlayacaklarını belirtti.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Alman orta oyuncu Camilla Weitzel'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre orta oyuncu rotasyonunu yeniden yapılandıran Eczacıbaşı Dynavit, 25 yaşındaki Camilla Weitzel'i transfer etti.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Eczacıbaşı Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, "Camilla, disiplini ve profesyonelliğiyle öne çıkan, Almanya Milli Takımı kaptanlığını üstlenen değerli bir oyuncu. Sahada ve saha dışında sahip olduğu deneyimi takımımıza yansıtacağına inanıyor, yeni sezonda bize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kritik anlarda ortaya koyduğu liderlik ve sorumluluk alma becerisiyle fark oluşturacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Camilla Weitzel, kariyerinde daha önce VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA

