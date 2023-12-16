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Eczacıbaşı, Dentil Praia'yı mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Eczacıbaşı, Dentil Praia'yı mağlup ederek finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 yenerek finale çıktı. Eczacıbaşı, finalde VakıfBank - Tianjin maçının galibiyle yarın TSİ 14.30'da karşılaşacak.

Eczacıbaşı, Dentil Praia\'yı mağlup ederek finale yükseldi
16.12.2023 - 10:59,
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SALON: Dragon Sports Center

HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadğa), Ziling Wang (Çin)

ECZACIBAŞI Dynavit: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Defne, Czyrnianska)

DENTİL PRAİA: Kasiely, Adenizia, Claudia, Kuznetsova, Lorena, Tainara, Natália (L), Suelen (L) (Monique, Rabadzhieva, Naiane, Milka, Priscila)

SETLER: 25-16, 25-12, 25-27, 25-22

SÜRE: 78 dakika

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı, finalde VakıfBank - Tianjin karşılaşmasının galibiyle yarın TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
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