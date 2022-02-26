Eczacıbaşı Dynavit, Aksaray'dan galibiyetle dönmek istiyor - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Aksaray'dan galibiyetle dönmek istiyor

26.02.2022 14:39
Eczacıbaşı Dynavit, Aksaray'dan galibiyetle dönmek istiyor

Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru Spor Kulübü'ne konuk olacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru Spor Kulübü'ne konuk olacak. CEV Kupası yarı final karşılaşması ilk maçından galibiyetle dönen turuncu-beyazlılar, hız kesmeden Aksaray'a doğru yola çıkacak.

Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.00'da Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Kuzeyboru ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı altyapısından yetişen genç libero Zeynep Palabıyık, karşılaşma öncesi görüşlerini aktardı. Palabıyık, "Oldukça yoğun bir antrenman ve maç temposundan geçiyoruz. CEV Kupası yarı final karşılaşmamızın ilk maçından galibiyetle dönmek bizim için önemliydi. Şimdi aynı şekilde uzun bir yolculukla Aksaray'a doğru yola çıkacağız. Zorlu bir maç bizi bekliyor, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Mustafa Kemal Atatürk, Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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