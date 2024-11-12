Eczacıbaşı Dynavit Almanya'da

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla karşılaşacak.
Palmberg Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı Polonyalı hakem Maciej Twardowski ve İtalyan hakem Andrea Puecher yönetecek.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 yenmişti.
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