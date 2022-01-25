Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru KayaURALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), KulikovaECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, GözdeSETLER: 19-25, 19-25, 21-25SÜRE: 78 dakika (26',26',26')CEV Kupası Çeyrek Final ilk maçında Rusya
'nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.CEV Kupası Çeyrek Final turunda rövanş mücadelesi, yarın saat 18: 00'da yine Eczacıbaşı Spor
Salonu'nda oynanacak.
- İstanbul