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Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi - Son Dakika

Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi

25.01.2022 19:52
Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru KayaURALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), KulikovaECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, GözdeSETLER: 19-25, 19-25, 21-25SÜRE:...

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru KayaURALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), KulikovaECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, GözdeSETLER: 19-25, 19-25, 21-25SÜRE: 78 dakika (26',26',26')CEV Kupası Çeyrek Final ilk maçında Rusya'nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.CEV Kupası Çeyrek Final turunda rövanş mücadelesi, yarın saat 18: 00'da yine Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

- İstanbul

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Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi - Son Dakika Spor


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