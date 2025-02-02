Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit evinde karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-14, 25-15 ve 25-14 setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Gray, Rettke, Nicoletti, Hande, Beyza, Aybüke (L)
Aydın BŞB: Cancu, Leyva, Zeynep Sude, Rasinska, Johnson, Seher, Gizem Çerağ (L), Merve Nur, Stojiljkovic, Defne, Merve Nur
Setler: 25-14, 25-15, 25-14
Süre: 69 dakika (21, 24, 24) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, Aydın BŞB'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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