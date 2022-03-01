Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

01.03.2022 19:47
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Piotr Krol, Ramazan ÇevikECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Gözde, Zeynep (L), Selin, Elif, Merve, FatmaCSM VOLEİ ALBA BLAJ: Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic, Russu, Ivkovic (L), Ispas (L), Cirkovic,...

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Piotr Krol, Ramazan ÇevikECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Gözde, Zeynep (L), Selin, Elif, Merve, FatmaCSM VOLEİ ALBA BLAJ: Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic, Russu, Ivkovic (L), Ispas (L), Cirkovic, Axinte, Miclaus, Roman, ArtinSETLER: 3-0 (25-15, 25-18, 25-19)SÜRE: 66 dakika (19',22',25')Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.İlk karşılaşmayı da deplasmanda 3-0 kazanmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit'te, aldığı 14 sayı ile kaptan Tijana Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Eczacıbaşı Dynavit, finalde Allianz MTV Stuttgart - Mladost Zagreb eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

- İstanbul

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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde - Son Dakika


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