Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde - Son Dakika

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Piotr Krol, Ramazan ÇevikECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Gözde, Zeynep (L), Selin, Elif, Merve, FatmaCSM VOLEİ ALBA BLAJ: Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic, Russu, Ivkovic (L), Ispas (L), Cirkovic, Axinte, Miclaus, Roman, ArtinSETLER: 3-0 (25-15, 25-18, 25-19)SÜRE: 66 dakika (19',22',25')Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.İlk karşılaşmayı da deplasmanda 3-0 kazanmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit'te, aldığı 14 sayı ile kaptan Tijana Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Eczacıbaşı Dynavit, finalde Allianz MTV Stuttgart - Mladost Zagreb eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

- İstanbul