SALON: Sportsko Kultruni Center
HAKEMLER: Vojciech Maroszek, Illaria Vagni
TENT OBRENOVAC: Stanojevic, Rankovic, Mijatovic, Cıkuvic, Terrell, Sajic, Gocanin (L), Krickovic, Popovic
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak Erkek, Stevanovic, Naz Akyol, Boden, Rettke, Boskovic, Simge Aköz (L), Elif Şahin, Aybüke Özel
SETLER: 25-21,10-25, 16-25, 22-25
SÜRE: 91 dakika (24', 19', 23', 25')
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci hafta maçında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'i 3-1 yendi ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son maçında 22 Ocak Çarşamba günü evinde Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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