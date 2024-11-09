Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı ( Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Nicoletti, Yaprak Erkek)
Setler: 17-25, 14-25, 25-20, 20-25
Süre: 76 dakika (17, 14, 25, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit Deplasmanda Galip - Son Dakika
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