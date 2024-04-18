Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-21, 25-19 setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Şampiyon takım 5. maçta beli olacak.
Final serisinin son maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin, (Simge Aköz)
Fenerbahçe: Cristina, Ede Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, (Gizem Örge), (Ada Hermen Korkmaz), (Meliha Diken), (Stysiak)
Setler: 25-21, 25-21, 25-21
Süre: 94 dakika (26, 25, 30) - İSTANBUL
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Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçıyla ilgili, 'Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız. Kızları görüyorsunuz, bugün gözlerinden alev çıkıyordu. Aynı oyunu pazar günü de tekrar etmek istiyoruz' dedi.
Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Elif Şahin, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik. Takımca çok güzel bir oyun sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum' dedi.
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