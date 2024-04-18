Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi

Elif Şahin: 'Ya tamam ya devam maçıydı ve biz devam dedik'

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Elif Şahin, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik. Takımca çok güzel bir oyun sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum' dedi.