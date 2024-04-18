Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Şampiyon takımın belirleneceği son maç 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

18.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-21, 25-19 setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Şampiyon takım 5. maçta beli olacak.

Final serisinin son maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin, (Simge Aköz)

Fenerbahçe: Cristina, Ede Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, (Gizem Örge), (Ada Hermen Korkmaz), (Meliha Diken), (Stysiak)

Setler: 25-21, 25-21, 25-21

Süre: 94 dakika (26, 25, 30) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi - Son Dakika

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