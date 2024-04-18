Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Elif Şahin, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdikleri maçın ardından takımının performansından gurur duyduğunu belirtti. Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğu son maça taşıdı.

18.04.2024 20:49
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Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Elif Şahin, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik. Takımca çok güzel bir oyun sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenip seride durumu 2-2'ye getiren Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluğu son maça taşıdı. Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Elif Şahin, "Seri gerçekten çok zorlu geçiyor. Son maçtan sonra bugünkü maçı almak bizim için çok önemliydi. ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik. Takımca çok güzel bir oyun sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum. Herkese çok teşekkürler. Umarım 5. maçta da istediğimizi alırız. Bundan daha iyi bir Eczacıbaşı istiyorum ve bekliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Elif Şahin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi - Son Dakika
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