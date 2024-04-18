Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Elif Şahin, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik. Takımca çok güzel bir oyun sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.
Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenip seride durumu 2-2'ye getiren Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluğu son maça taşıdı. Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Elif Şahin, "Seri gerçekten çok zorlu geçiyor. Son maçtan sonra bugünkü maçı almak bizim için çok önemliydi. ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik. Takımca çok güzel bir oyun sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum. Herkese çok teşekkürler. Umarım 5. maçta da istediğimizi alırız. Bundan daha iyi bir Eczacıbaşı istiyorum ve bekliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
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Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçıyla ilgili, 'Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız. Kızları görüyorsunuz, bugün gözlerinden alev çıkıyordu. Aynı oyunu pazar günü de tekrar etmek istiyoruz' dedi.
Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Elif Şahin, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi 2-2'ye getirdikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik. Takımca çok güzel bir oyun sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum' dedi.
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