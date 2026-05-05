Eczacıbaşı Dynavit Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eczacıbaşı Dynavit Finale Yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit Finale Yükseldi
05.05.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Scandicci'yi 3-2 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Aleksander Sikanjic, Wojciech Glod

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Meliha, Boden, Dilay, Meliha

SAVİNO DEL BENE SCANDİCCİ: Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L), Ribechi (L), Ruddins, Franklin, Graziani

SETLER: 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8)

SÜRE: 122 dakika (23, 28, 23, 35, 13)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Scandicci ile karşılaştı. İstanbul, Ülker Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleştirilen final four mücadelesinde Türk taraftarı karşısında sahaya çıkan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 20-25, 25-20, 25-17, 21-25 ve 15-8'lik skorlarla 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Yarı final mücadelesinin ilk setine Eczacıbaşı Dynavit kararlı başlasa da Scandicci oyununu etkili sürdürdü ve seti 25-20 kazanarak setlerde durumu 1-0'a getirdi. Magdalena Stysiak ilk sette 10 sayı üretti.

İkinci sete agresif servislerle başlayan turuncu beyazlılar, setin ilk bölümünde farkı 5 sayıya kadar açtı. Setin ortalarına doğru Scandicci farkı eritmeyi başardı fakat Eczacıbaşı Dynavit hızlı hücumlarıyla rakibine fırsat tanımadı ve farkı yeniden açarak seti 25-20 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü setin ortalarına doğru turuncu beyazlı ekip oyununu etkili kurarak rakibi karşısında 5 sayılık bir üstünlük elde etti. Orta oyuncu rotasyonundan önemli katkılar bulan turuncu beyazlılar seti 25-17 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete de önde başlayan Eczacıbaşı Dynavit, setin ortalarına doğru ritmini kaybetti ve 15-10 geriye düştü. Sete tutunmaya çalışsa da çabası yeterli olmadı ve 25-21 kaybetti. Maç karar setine taşındı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşma setinde Eczacıbaşı Dynavit ilk anlardan itibaren momentumu eline aldı ve seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Kaydettiği 30 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 11 blok ve 6 servis sayısı elde etti.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:41:21. #7.12#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.