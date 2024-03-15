Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisine mağlup oldu

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya 28-26, 25-20, 14-25, 22-25, 16-13'lük setlerle 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.
Eczacıbaşı Dynavit - A. Carraro Imoco Conegliano yarı final ikinci karşılaşması, 20 Mart Çarşamba günü, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: Palaverde Villorba - Treviso
Hakemler: Konstantin Yovchev, Vasileios Vasileiadis
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Naz
Imoco Conegliano: Haak, Robinson, de Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr, de Gennaro (L), Bardaro, Gennari, Lubian
Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16
Süre: 144 dakika (34,29,22,37,22) - İSTANBUL
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG maçı sonrası yaptığı açıklamada, '1-0 kaybetmemize rağmen turu geçen taraf olduk. Çeyrek finale yükselen taraf olduk. Camiamıza hayırlı olsun' dedi. Ayrıca Kartal, Süper Kupa'nın daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız' şeklinde konuştu.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-2 yenildi. Rövanş maçı 20 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.
TFF, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği belirtildi ve Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dilendi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
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