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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda yarın Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşacak. Mücadele, Çin'in Hangzhou kentinde TSİ 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Turnuvada üç kıtadan 6 takım yer alıyor ve gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda ilk maçına çıkıyor
13.12.2023 - 10:10,
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşacak.

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Eczacıbaşı Dynavit ile Gerdau Minas arasında oynanacak mücadele TSİ 14.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Turnuvada üç kıtadan 6 takım mücadele ediyor. Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda, VakıfBank ise B Grubu'nda yer alıyor.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA
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