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Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları\'nı 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 25-21, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç öncesinde deprem felaketlerinin anısına yapılan saygı duruşu da gerçekleştirildi.

04.02.2024 16:35
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Vodafone Sultanlar Ligi 19. haftasında Karayolları'nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 25-21, 25-11 ve 25-17'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerin anısına sahaya 'Kalplerimiz birlikte, desteğimiz sizinle #BirlikteDahaGüçlü' yazılı pankart ve tişörtle sahaya çıkan turuncu-beyazlılar, helikopter kazasında hayatını kaybeden vatandaşların anısına da saygı duruşunda bulundu.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Beyza, Voronkova, Hande, Stevanovic, Naz, Simge (L), Aybüke (L), Yasemin

Karayolları: Strunjak, Dilay, Ezgi, Ceren, Rahimova, Eylül, Alara (L), Selin (L), Leban, Sıla, Elif

Setler: 3-0 (25-22, 25-11, 25-17)

Süre: 68 dakika (25, 20, 23) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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