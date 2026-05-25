Eczacıbaşı Dynavit, Libero Selin Adalı'yı Transfer Etti

25.05.2026 21:37
Eczacıbaşı Dynavit, altyapı milli takımlarında başarılı olan Selin Adalı'yı kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, libero Selin Adalı'yı transfer etti.

Eczacıbaşı Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, Selin Adalı'nın transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Altyapı milli takımlarında ülkemizi başarıyla temsil etmiş, genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazanmış bir libero. Sahada gösterdiği azim ve mücadele gücünü Eczacıbaşı Dynavit formasıyla da en iyi şekilde yansıtacağından şüphemiz yok. Gelişime açık yapısıyla önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

2003 doğumlu Selin Adalı, kariyerine VakıfBank altyapısında başladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş formaları giyen 1,70 boyundaki genç libero, kulüp kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi, Türkiye Kupası ve Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı.

Milli takım alt yaş kategorilerinde de forma giyen Selin Adalı, 2024'te 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi libero ödülünü aldı.

Kaynak: AA

