Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 Nilüfer Belediyespor Eker: 0

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 22-25, 25-23, 25-9 ve 25-14'lük skorlarla 3-1 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Dynavit: aprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Elif, Meliha, Boden, Maglio
Nilüfer Belediyespor Eker: Edwards, Ecenur, Ndiaye, Cajic, Yasemin, Buse, Merve (L), Burcu, Shemanova, Öykü, Ünzile, Sude
Setler: 22-25, 25-23, 25-9, 25-14
Süre: 97 dakika (26, 30, 20, 21) - İSTANBUL
