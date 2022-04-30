Eczacıbaşı Dynavit, play-off etabında avantajı kaptı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, play-off etabında avantajı kaptı

30.04.2022 15:15
Eczacıbaşı Dynavit, play-off etabında avantajı kaptı

Sultanlar Ligi play-off etabı 3.'lük/4.'lük ilk maçı için Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda maçı 3-0 kazanarak avantajı kaptı.

Sultanlar Ligi play-off etabı 3.'lük/4.'lük ilk maçı için Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda maçı 3-0 kazanarak avantajı kaptı.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı 3.'lük/4.'lük ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'na konuk oldu. Karşılaşmanın ilk setinde oyuna üstün bir şekilde başlayan turuncu beyazlılar, tecrübeli pasör Maja Ognjenovic'in akıl dolu pas dağılımlarıyla seti 25-18 kazandı. Orta oyuncu Laura Heyrman, aldığı 6 atak 2 blok sayısıyla ön plana çıktı.

İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan turuncu beyazlılar, seti 25-19 kazandı. Kaptan Tijana Boskovic 9, Hande 4 sayıyla ön plana çıktı. Son sette de istikrarlı oyununa devam eden Eczacıbaşı Dynavit, seti, 25-20, maçı 3-0 kazandı. Aldığı 23 sayıyla kaptan Tijana Boskovic maçın en skorer ismi oldu. Turuncu beyazlılar, toplamda 10 blok sayısı elde etti.

Hande Baladın: "Sahada iyi bir takım oyunu sergiledik"

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran milli smaçör Hande Baladın, "Bugün deplasmanda net bir galibiyet alıp avantajı kapmak bizim için oldukça önemliydi. Oyun planımızı iyi bir şekilde ortaya koyabildiğimiz için mutluyum. Sahada iyi bir takım oyunu sergiledik. Şimdi Salı günü evimizde oynayacağımız maça odaklanıp, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için galip gelmek istiyoruz" diyerek karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Ferhat Akbaş: "Tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz"

Maç sonu yaptığı açıklamada diğer maçın tarihinin çok yakın olduğunu dile getiren Baş Antrenör Ferhat Akbaş, "Öncelikle tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçta baştan sona çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üçüncü setin başında biraz bocaladık ancak özellikle hücum konusunda maçta üstünlük sağladığımızı düşünüyorum. Diğer maçın tarihi çok yakın, özellikle o maça çok ciddi şekilde hazırlanmamız lazım. Evimizde oynayacağız, tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

3 maç üzerinden oynanacak seride turuncu-beyazlılar, evinde oynayacağı ikinci karşılaşmayı kazandıkları takdirde ligi üçüncü sırada tamamlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü, saat 15.00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

T.H.Y: Carlini, Kingdon, Aslı, Polen, Orthmann, Bahar, Ceren (L), Şeyma, Ada, Van Ryk, İrem, Berin (L)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Fatma

Setler: 0-3 (18-25,19-25, 20-25)

Süre: 83 dakika (24, 30, 29) - İSTANBUL

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Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve... Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve...

Türk Hava Yolları, Maja Ognjenovic, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, play-off etabında avantajı kaptı - Son Dakika


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