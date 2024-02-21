Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup ederek çeyrek finalde avantaj yakaladı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup ederek çeyrek finalde avantaj yakaladı

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci\'yi mağlup ederek çeyrek finalde avantaj yakaladı

2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk turunda Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi 3-2 yenerek çeyrek finalde ilk maçta avantaj elde etti. Maç, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı ve 137 dakika sürdü.

21.02.2024 22:03  Güncelleme: 22:05
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2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk tur karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 23-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-10'luk set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek çeyrek final ilk maçında avantajı yakaladı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Bernard Valentar (Polonya), Koen Luts (Belçika)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Stevanovic

Savino Del Bene Volley: Herbots, da Silva, Antropova, Zhu, Nwakalor, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Diop, Ruddins, Di Lulio, Villani

Setler: 23-25, 25-21, 24-26, 15-10

Süre: 137 dakika (32,30,34,26,15) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup ederek çeyrek finalde avantaj yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup ederek çeyrek finalde avantaj yakaladı - Son Dakika
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