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Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey\'i 3-0 mağlup etti

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off etabında Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro ile deplasmanda karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek play-off turunda avantajı kaptı. Eczacıbaşı Dynavit - SC Prometey Dnipro play-off etabı 2'nci maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 17:00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

01.02.2024 20:40
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SALON: Sports Hall Mioveni Romanya

HAKEMLER: Tudor POP (ROU), Konstantin YOVCHEV (BUL).

SC PROMETEY: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva, Danchak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Voronkova, Stevanovic, Elif, Gray, Jack-Kısal, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak, Hande, Beyza, Yasemin.

SETLER: (15-25,13-25,16-25)

SÜRE: 66 dakika (21,23,22)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off etabında Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro ile deplasmanda karşlılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek play-off turunda avantajı kaptı. Eczacıbaşı Dynavit - SC Prometey Dnipro play-off etabı 2'nci maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 17: 00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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