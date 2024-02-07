Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey\'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini 3-1 mağlup etti. Rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşti.

07.02.2024 19:27
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Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Elif Şahin, Alexa Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, ( Simge Aköz, Hande Baladın, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Yasemin Şahin, Aybüke Özel)

SC Prometey: Sharhorodska, Milankovic, Meluishkyna, Drpa, Melisa Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Mouevska, Danchak)

Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-16

Süre: 101 dakika (26, 24, 28, 23)

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini 3-1 mağlup etti.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı adını yarı finale yazdırdı.

Eczacıbaşı yarı finalde İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşti.

Kaynak: AA

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