Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi maçlarını Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacak - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi maçlarını Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacak

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi maçlarını Cebeci Spor Kompleksi\'nde oynayacak

Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi maçlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacak. Ayazağa'daki kentsel dönüşüm nedeniyle Kartal'daki yeni spor kompleksi tamamlanana kadar geçici olarak Cebeci Spor Kompleksi'nde maçlarını oynayacak olan Eczacıbaşı Dynavit, bir sonraki sezonda tüm maçlarını Kartal'da oynamayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi maçları ise Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

15.08.2024 17:03  Güncelleme: 17:06
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Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Turuncu beyazlılar, Ayazağa bölgesindeki kentsel dönüşüm nedeniyle ev sahibi olduğu Türkiye Ligi maçlarına Kartal'da hızla yapımı devam eden yeni spor kompleksi tamamlanana kadar Cebeci Spor Kompleksi'nde çıkacak.

Eczacıbaşı Dynavit, bir sonraki sezonda tüm lig ve Avrupa maçlarını Kartal'daki spor kompleksinde oynamayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi maçları Burhan Felek'te oynanacak

Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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