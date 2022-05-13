Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fatma Şekerci'ye teşekkür - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fatma Şekerci'ye teşekkür

13.05.2022 14:01
Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fatma Şekerci'ye teşekkür

Eczacıbaşı Dynavit son iki sezondur takımda oynayan deneyimli oyuncusu Fatma Şekerci ile yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı Dynavit son iki sezondur takımda oynayan deneyimli oyuncusu Fatma Şekerci ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılar, katkılarından dolayı Fatma'ya teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Eczacıbaşı Dynavit, son iki sezondur formasını giyen, altyapısından yetişmiş olan deneyimli smaçör Fatma Şekerci'ye teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Fatma'ya teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fatma Şekerci'ye teşekkür
Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fatma Şekerci'ye teşekkür

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fatma Şekerci'ye teşekkür - Son Dakika


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