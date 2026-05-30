Eczacıbaşı Dynavit'ten Yeni Transfer: Antropova
Eczacıbaşı Dynavit'ten Yeni Transfer: Antropova

30.05.2026 19:36
Eczacıbaşı Dynavit, Rus asıllı İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova'yı kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Antropova, modern voleybolun gerekliliklerini en üst seviyede karşılayan, fiziksel gücünü teknik kapasitesiyle birleştirebilen çok özel bir oyuncu. Sahadaki dominant karakteri, yüksek servis ve hücum etkinliğiyle oyunun seyrini değiştirebilme becerisine sahip. Olimpiyat şampiyonu kimliğiyle getirdiği üst düzey rekabet deneyimi ve kazanma alışkanlığı, takımımızın hedefleriyle örtüşen çok önemli bir değer. Aynı zamanda kulüp olarak ortaya koyduğumuz projeye gösterdiği ilgi ve bu projeyle örtüşen hedefleri, bu birlikteliği daha da anlamlı kılıyor. Ortak hedefler doğrultusunda, birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2003 doğumlu pasör çaprazı, kariyerinde CEV Challenge Kupası ve CEV Kupası şampiyonlukları yaşarken iki organizasyonda da MVP seçildi.

Antropova, 2025 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en değerli oyuncu ve en iyi pasör ödüllerinin de sahibi oldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
