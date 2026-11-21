Eczacıbaşı Peron İstanbul, Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek 10. haftayı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta'da oynanan karşılaşmanın setleri 25-15, 25-23 ve 25-22 sonuçlandı ve maç 82 dakika sürdü.
Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Nurper Özbar, Yasin Çalışkan
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir, Rettke, Dudova, Ishikawa)
Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Kurilo, Dumancic, Sczurowska (Buse Sonsırma Kayacan, Ayşe Çürük, Gülce Güçtekin, Deniz Zengin, Burcu Yüzgenç)
Setler: 25-15, 25-23, 25-22
Süre: 82 Dakika (25, 29, 28)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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