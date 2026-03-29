Eczacıbaşı VakıfBank'ı Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eczacıbaşı VakıfBank'ı Ağırlıyor

29.03.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı, play-off ilk maçında VakıfBank'la karşılaşacak. Maç 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Caner Çildir ve Mehmet Gül hakem ikilisi yönetecek.

Turuncu-beyazlı takım, normal sezonu 20 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamlarken VakıfBank ise 25 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider bitirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş mücadelesi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı VakıfBank'ı Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri

09:43
Şehri ayağa kaldıran olay Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
09:40
Survivor’da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga Acun cezayı açıkladı
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor Kara operasyonu haftalarca sürebilir
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 10:41:34. #7.12#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı VakıfBank'ı Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.