Eczacıbaşı VakıfBank'ı Ağırlıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Caner Çildir ve Mehmet Gül hakem ikilisi yönetecek.

Turuncu-beyazlı takım, normal sezonu 20 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamlarken VakıfBank ise 25 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider bitirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş mücadelesi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.