A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyatlar İçin Hazır

Spor

- Eda Erdem Dündar: "Madalyayla bitirmek paha biçilemez olur"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar:

"Yeter ki kürsüde olalım, hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli:

"Olimpiyatlar olmayı fazlasıyla hak ettik"

"Kadroda son güne kadar değişiklik yapma şansımız var"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, olimpiyatlarda olmayı fazlasıyla hak ettiklerini belirtti. Kaptan Eda Erdem Dündar ise hayal ettikleri bir turnuvaya gideceklerini söyleyerek, "Madalyanın rengi hiç önemli değil. Yeter ki kürsüde olalım, hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız. Madalyayla bitirmek paha biçilemez olur" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için öncesinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Medya gününe Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, teknik ekip ve basın mensupları katıldı. Başkan Mehmet Akif Üstündağ'ın küçük operasyondan dolayı etkinliğe katılamadığını söyleyerek sözlerine başlayan Selahattin Süleymanoğlu, "Bugün burada sporcularımızı Paris Olimpiyatları'na uğurladığım için çok mutluyum. Takımımıza çok teşekkür ediyorum, geçtiğimiz yıl kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırdılar. Türkiye'deki vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki vatandaşlarımız, Eda ile beraber smaç vurdu, blok yaptı, Ebrar'la, Vargas'la birlikte hücum yaptı, Gizem'le birlikte manşet attı. Hepimiz bu duyguları birlikte yaşadık. Ülke olarak bütünleştikçe tüm vatandaşlarımız milli takım maçlarını izlemeye başladı. Bu durum büyük bir kazanım oldu. İnşallah olimpiyat oyunlarında da aynı direnci göstereceklerini düşünüyorum. Madalya ile döneceklerini düşünüyorum. Voleybol Milletler Ligi'nin ardından güzel bir kamp süreci geçirdiler. Önümüzdeki süreçte hazırlık müsabakası da yapacaklar. Takım bünyesinde bazı sakatlıklarımız da var. Bu süreçte takım olarak hazırlık sürecimizi iyi bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Bir de yurt dışında milli takımımızı izlemeye gelecek vatandaşlarımızın takım formalarıyla değil, milli formayla gelmelerini istiyorum. İnşallah altın madalyayla dönecekler ve bizde onları karşılayacağız" diye konuştu.

Başantrenör Daniele Santarelli ile yaşadığı olayı anlatan Süleymanoğlu, "Geçen gün arabamı Dani'ye verdim. Kendisi arabamı vurdu. Fakat ben kendisinden henüz şikayetçi olmadım. Olimpiyatlardan madalya ile gelirse şikayet etmeyeceğim. Aksi durumda kendisini şikayet edeceğim" dedi.

Daniele Santarelli: "Olimpiyatlar olmayı fazlasıyla hak ettik"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Türkiye'ye geldiğinden itibaren en iyi dönemi yaşadığını vurgulayarak, "Benim ve tüm oyuncularımın hayali olimpiyatlara katılmaktı. Son iki yazdır çok iyi işler başarıyoruz. Takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk. Olimpiyatlarda olmayı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Olimpiyatlardan yine sahaya her şeyimi vererek, tüm Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde döneceğimizi düşünüyorum. Umutlu bir şekilde Paris'e gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Önlerinde yeni bir maceranın olduğunu vurgulayan Santarelli, "Voleybol Milletler Ligi'nden sonra geldiğimiz noktada tamamen değişik bir noktadayız. Bazı sakatlıklar ve sorunlar yaşadığımız doğru. Hepsini kabul ediyoruz. Fakat şu anda belki de dünyanın en önemli ve zorlu turnuvasında mücadele etmeye hazırız. Hayal etmeye devam ediyoruz. Ancak hayal etmenin dışında sahaya her şeyimizi vermek zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Takımımın olimpiyatlarda güzel bir sonuçla ayrılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadroda son güne kadar değişiklik yapma şansımız var"

Kadro tercihiyle ilgili gelen soruya ise İtalyan Başantrenör, "Çok tutkulu taraftarlara sahibiz, en büyük güçlerimizden biri. 12 kişilik kadroya karar vermek benim için en zor görev. Sakat oyuncularımız var. Olimpiyatlara 14 kişiyle gideceğiz. Son güne kadar değişiklik yapma şansımız var. Ortak bir karar veriyorum teknik ve sağlık ekibimle. En doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Takım kazanması için 12 kişilik kadroyu belirleyeceğiz ve olimpiyatlarda en doğru şekilde mücadele edeceğiz" diye cevap verdi.

Eda Erdem Dündar: "Hayal ettiğimiz bir turnuvaya gidiyoruz"

Paris 2024'ün çok zorlu geçeceğini fakat madalyayla döneceklerinden emin olduğunu ifade eden Kaptan Eda Erdem Dündar ise, "Yorucu bir kamp dönemi geçirdik, çok heyecanlıyız. Hayal ettiğimiz bir turnuvaya gidiyoruz. Zorlu bir turnuva olacak. Hazır olduğumuza inanıyoruz. Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Çok fazla başarıyı ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz. Madalyanın rengi hiç önemli değil. Üçüncü olimpiyatım. Yeter ki kürsüde olalım, hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız. Madalyayla bitirmek paha biçilemez olur. Grup maçlarını TSİ 09.00'da oynayacağız. Buna göre program belirledik. Top idmanlarını erken saatlerinde yapmaya çalıştık. Bu konuda çok zorlanacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapılırken, gerçekleştirilen özel röportajlarla medya günü tamamlandı.