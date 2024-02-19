Eda Nur Tulum, İstanbul\'da Büyükler Türkiye Şampiyonası\'nda rekor kırdı

Spor

İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli Eda Nur Tulum elde ettiği derece ile hem kendi hem de Gençler Türkiye Rekoru'nu kırdı.

17-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un Ataköy semtinde düzenlen Büyükler Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den Eda Nur Tulum da katıldı. Eskişehirli sporcu Tulum, 400 metrede 54.02 saniyelik derece elde etti. Eda Nur Tulum, böylelikle hem kendi hem de Gençler Türkiye Rekoru'nu kırarak birinci oldu. Sporcu, yarış sonrası mutluluğunu antrenörünü ile paylaştı. - ESKİŞEHİR