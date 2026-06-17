Eda Savcıgil'den Tarihi Başarı - Son Dakika
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Eda Savcıgil'den Tarihi Başarı

Eda Savcıgil\'den Tarihi Başarı
17.06.2026 14:24
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Eda Savcıgil, Capri-Napoli yarışında 28 km'yi rekorla tamamlayarak şampiyon oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen dünyanın en köklü açık su yüzme yarışlarından birinde tarihi bir başarıya imza attı.

On sekiz yaşındaki sporcu, Capri Adası ile Napoli arasındaki 28 kilometrelik zorlu parkuru dokuz saatte tamamlayarak hem yarışın genel klasman şampiyonu oldu hem de parkur rekorunu kırdı.

Maratona del Golfo Capri-Napoli yarışında birinciliğe ulaşan Savcıgil, Capri-Napoli rotasını solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Genç yüzücü ayrıca kadın ve erkek tüm sporcular arasında en iyi dereceyi elde etti.

Başarısının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savcıgil, "Capri-Napoli 28 kilometrelik parkurunu solo tamamlayan ilk Türk ve 2026 yılı genel klasman şampiyonu olmak tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Yarışın kariyerindeki en zorlu mücadelelerden biri olduğunu belirten Savcıgil, bir hafta önce yaşadığı sakatlığa rağmen yarıştan vazgeçmediğini söyledi. "Bazen başarı, yola devam edebilmektir" diyen genç sporcu, Türk bayrağını zirvede görmenin tüm yorgunluğa değdiğini vurguladı.

Buzlu sulardan açık denizlere

Yüzmeye çocuk yaşlarda başlayan Savcıgil, havuz yarışlarında elde ettiği derecelerin ardından açık su yüzücülüğüne yöneldi.

Lise son sınıf öğrencisi olan genç sporcu, özellikle soğuk sularda yüzmeye duyduğu ilgiyle öne çıkıyor.

Mart ayında Finlandiya'nın Oulu kentinde düzenlenen Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda da önemli bir başarı elde eden Savcıgil, 100 metre kurbağalama yarışında dünya üçüncüsü olmuştu.

Bu yarışın ardından verdiği röportajlarda ilk kez buzlu suda yarıştığını belirten genç sporcu, şampiyona öncesinde sıfır dereceye yakın sıcaklıktaki buz küvetlerinde antrenman yaptığını söylemişti.

Başarılı sporcu açık su yüzücülüğünün en prestijli meydan okumalarından biri olarak kabul edilen Okyanus Yedilisi'ni de tamamlamak istediğini dile getirmişti.

Daha önce bu parkurların tümü ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı tarafından tamamlanmıştı. Avcı, Savcıgil'in antrenörlüğünü de yapıyor.

Kaynak: BBC

SSC Napoli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eda Savcıgil'den Tarihi Başarı - Son Dakika

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