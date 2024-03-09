Milli Sporcu Eda Tuğsuz Avrupa Atmalar Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Eda Tuğsuz, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda kadınlar cirit atmada bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 60,5 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, evinde konuk ettiği ALG Spor'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ankara ekibi, ikinci yarıda da 2 gol daha atarak maçı 3-0 kazandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Kapaklıspor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 80-72 mağlup etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı bir performans sergiledi. Yarışmada Türkiye, 2 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi. Yarışmada sıralama kategorilere göre belirlendi.
Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, bir gümüş madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Elke Lale Van Achterberg epe B kategorisinde gümüş madalya kazanırken, diğer milli sporcular da iyi bir performans gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Kaya'nın Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna katkıları vurgulandı. Cenaze töreni ise 11 Mart Pazartesi günü Sakarya'da gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki mücadele, ilk yarıda golsüz beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan pozisyonlarda her iki takım da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.
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