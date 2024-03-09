Milli Sporcu Eda Tuğsuz Avrupa Atmalar Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Milli Sporcu Eda Tuğsuz Avrupa Atmalar Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Eda Tuğsuz, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda kadınlar cirit atmada 60,5 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı.

09.03.2024 19:45
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Milli sporcu Eda Tuğsuz, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda kadınlar cirit atmada bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 60,5 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Sporcu Eda Tuğsuz Avrupa Atmalar Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Sporcu Eda Tuğsuz Avrupa Atmalar Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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