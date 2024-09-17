Edebali Stadı\'nın Açılışı Şüpheli

Spor

Bilecik'te 2014 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve 2021 yılında da yıkımı tamamlanarak yapımına başlanan Edebali Stadı'nın açılış tarihinin 29 Ekim günü olarak belirlenirken, kaba inşaatın daha bitmediği görüldü.

2014 yılında yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken, ardından depreme uygun olmadığı için senelerdir taraftar alınamayan Edebali Stadı için Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 2020 yılında 19 milyonluk ödenek oluşturulmuştu. Ardından stadın yıkım çalışmaları başlarken, 2021 yılında yeni stadın temelleri atılmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yapımı devam eden Edebali Stadı inşaatında incelemelerde bulunmuştu. Vali Aygöl burada yaptığı açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını söz verdiğimiz gibi stadımızda kutlayacağız. Artık bizim her türlü etkinliklerimize ev sahipliği yapacak olan stadımızda çalışmalar sona doğru gelmekte. Bilecik artık stat özlemi çekmeyecek" sözlerine yer vermişti.

Stadın daha kaba inşaatını bitmedi

Gelinen süreçte Haziran ayından bugün fazla bir yol kat edilmediği görülen Edebali Stadı'nın 29 Ekim gününe açılış zor olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Daha stadın kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşaat çalışmaları o kadar yavaş ilerliyor ki bu stat 2025'in 29 Ekim'ine yetişmesi bile zor. Burada çalışmalara hızlandırmaları ardından belki 19 Mayıs gününe yetişir. Bilecik'te 10 yıldır bitmeyen bir stat, en büyük ilçemizde Bozüyük'te yine start yok, Bilecik'e spor anlamında verilen değer bu kadar" dediler. - BİLECİK